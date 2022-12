Incubo zanzare in Sicilia, con noi tutto l’anno: ecco quando spariranno

E' arrivato l'inverno, ma le zanzare continuano a restare. Non è solo una sensazione di molti, ma una conferma che arriva dagli esperti

Incubo zanzare: in inverno si sta peggio che in estate. Se un tempo i disagi del ronzio e le fastidiose punture in ogni parte del corpo, erano legati alla bella stagione, oggi sono diventati la normalità anche nel mese di dicembre, dal Nord al Sud.

Zanzare a dicembre in Sicilia

In Sicilia, in particolare, con le temperature primaverili a dicembre, superiori alla media, si rivelano ideali per la loro proliferazione. E, stando alle previsioni meteorologiche, la presenza delle zanzare potrebbero continuare a deporre uova e pungere fino anche nei prossimi mesi.

Perché ci sono più zanzare ora che in estate

Secondo il ricercatore del Cnr Diego Fontaneto, in una recente intervista, ha dichiarato che le cause sono da ricercarsi nel cambiamento climatico, nella globalizzazione e nello scambio di merci. Diego Fontaneto, dirigente di ricerca del Cnr dell’Istituto di ricerca sulle acque (Cnr-Irsa) della sede di Verbania Pallanza, in un’intervista al Corriere della Sera afferma che le zanzare sono «forse più abbondanti adesso a metà-fine ottobre che in estate».

«Le zanzare che stanno pungendo adesso – spiega – non sono quelle “nostrane” (Culex pipiens). In gran parte si tratta di zanzare “aliene” importate con i commerci, in particolare la zanzara tigre (Aedes albopictus), originaria dell’Asia sud-orientale ma arrivata in Italia all’inizio degli anni Novanta provenendo dagli Stati Uniti dove era presente già negli anni Quaranta, e la zanzara coreana (Aedes koreicus), giunta da noi una decina di anni fa ma ormai ben installata in Pianura padana, senza contare la zanzara giapponese (Aedes japonicus)».

Bisogna attendere l’abbassamento delle temperaure

L’esperto del Cnr sottolinea, in una recente intervista, come le specie che stanno circolando in questo periodo pungono in qualsiasi ora del giorno e riescono a resistere anche a temperature più basse rispetto a quelle che siamo soliti vedere in estate. «La zanzara tigre punge fino a novembre, quella coreana non ce la toglieremo di torno finché le temperature non andranno sotto i 10 gradi, meglio se sotto i 5 °C», precisa Fontaneto.

Le specie “aliene” delle zanzare: quali sono e come difendersi

Non solo fastidiose, queste specie definite «aliene» sono anche «pericolose perché possono trasportare gli agenti patogeni di alcune malattie. Ad esempio, la zanzara tigre è un vettore di malattie come dengue e chikungunya, la coreana e la giapponese di encefalite giapponese e, nei cani, di filariasi». Sulla prevenzione le linee guida restano le stesse che vengono adottate solitamente contro le zanzare: «Evitare in ogni modo i ristagni di acqua in barili e sottovasi».

Se sia efficace o meno fare disinfestazioni, il ricercatore del Cnr sostiene che servano, ma relativamente: «Queste specie sono piccole e vengono trasportate anche dal vento. A meno di usare insetticidi molto potenti, ma che hanno pesanti effetti collaterali come l’eliminazione di tutti gli insetti, anche quelli utili, e i danni alla salute umana».