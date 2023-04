25 aprile, Mulè: “Costruire futuro migliore conservando memoria”

"Lottare contro ogni forma di discriminazione, contro ogni forma di sopruso o ingiustizia e difendere la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà-aggiunge- rappresentano oggi il cuore della democrazia"

“Il 25 aprile è una data fondamentale per la storia d’Italia, una giornata che celebriamo e celebreremo sempre come il simbolo della liberazione dal nazifascismo e della riunificazione della nostra nazione. È una festa che deve sempre avere il suo ancoraggio ai lutti, ai sacrifici e agli ideali di chi ha combattuto per la libertà. Oggi, più che mai, dobbiamo conservare e rilanciare questi valori scolpiti nella Costituzione che rimangono quantomai attuali e fondamentali”. Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

“Lottare contro ogni forma di discriminazione, contro ogni forma di sopruso o ingiustizia e difendere la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà -aggiunge- rappresentano ancora oggi il cuore della democrazia e delle istituzioni repubblicane. In questo anniversario, rinnoviamo il nostro impegno a costruire una società più equa e solidale, dove si possa vivere in pace e sicurezza rilanciando lo stesso augurio a tutti i popoli del mondo. La speranza è che il 25 aprile sia l’occasione per costruire insieme un futuro migliore nella conservazione della memoria sviluppando sempre di più la nostra coscienza civile e il senso di appartenenza alla nostra bellissima e amatissima Italia. Auguri di cuore a tutti noi – conclude Mulé – in questa giornata speciale e unica”.