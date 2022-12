26enne vuole lanciarsi dal ponte: carabiniere interviene e la salva

Un carabiniere, di ritorno dal servizio, ha intravisto una ragazza in procinto di lanciarsi da un ponte: il militare è riuscita a salvarla

Tragedia sfiorata a Baveno, nel piemontese. Un carabiniere fuori servizio, Francesco Pitzeri, ha salvato una ragazza di 26 anni che voleva lanciarsi da un ponte.

“L’ho presa al volo e stretta in un abbraccio come se fosse stata mia figlia”, ha spiegato l’uomo al Corriere Torino.

Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio, intorno alle 14.

Il carabiniere stava tornando a casa: mentre attraversava in auto il ponte di via Passarella ha però notato una donna oltre il parapetto, in procinto di lanciarsi nel vuoto.

Ha quindi fermato subito la sua autovettura e si avvicinato alla giovane, riuscendo provvidenzialmente a salvarla con l’aiuto di un altro automobilista sopraggiunto sul posto.