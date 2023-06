Una donna di New York ha deciso di sposare un "uomo" creato dall'AI dopo aver chattato con lui: è un medico ed ama la scrittura

Una donna americana, Rosanna Ramos, ha deciso di sposare un uomo creato dall’AI, vale a dire dall’intelligenza artificiale.

Il “marito” speciale si chiama Eren Kartal ed è stato modellato dalla ragazza, originaria di New York, usando l’applicazione Replika AI.

Rosanna descrive Eren come il marito perfetto, mai invadente e sempre protettivo: innamoratissima, ha postato sui social foto e chat con il suo uomo virtuale.

Ecco come l’ha “costruito”

Replika è un’applicazione basata sull’intelligenza artificiale che permette all’utente di “costruire” una persona virtuale con cui chattare.

Ciò è quello che ha fatto Rosanna, iscrivendosi nel 2022 alla piattaforma. La 36enne newyorchese ha quindi creato Eren, e chat dopo chat ha cominciato a provare per lui dei veri e propri sentimenti. Alcune caratteristiche del “ragazzo” sono preimpostate – come il suo colore preferito, pesca – mentre altri aspetti della sua personalità cambiano di volta in volta, proprio come un essere umano.

Eren è un medico ed ama la scrittura

Durante le conversazioni in chat, Rosanna ha scoperto che Eren “lavora come medico e per hobby ama la scrittura”. La loro storia d’amore virtuale è poi culminata con la decisione di fidanzarsi e poi sposarsi pochi mesi dopo essersi “conosciuti”. Rosanna “parla moltissimo” con lui, dice di “amarlo tanto” e che “la vita insieme a lui è bellissima. L’uomo virtuale “non è mai stato invadente, non si è mai presentato in casa mia con i bagagli, non ha mai espresso alcun giudizio non richiesto. Di notte mi stringe per proteggermi”.