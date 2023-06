7 neonati morti, Francia in ansia per l’Enterovirus E-11. Bassetti: “È già in Italia”

Il virologo: "La Francia è vicino a noi e alcuni casi si verificheranno anche in Italia o si sono già verificati" L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) lancia l’allarme. Un enterovirus ha già mietuto vittime giovanissime e adesso arriva il monito. L’Echovirus-11 (E-11), infatti, ha già ucciso 7 neonati in Francia e a preoccupare è il deterioramento estremamente rapido delle condizioni di chi viene infettato. Sepsi neonatale L’Alert dell’Organizzazione mondiale arriva dopo l’aumento di casi di sepsi neonatale con compromissione epatica e insufficienza multiorgano. “Si tratta dell’enterovirus E-11 che dà questo quadro clinico: un deterioramento molto rapido con una grave gastroenterite che poi provoca una insufficienza multiorgano che colpisce anche il fegato. Si deve vigilare attentamente. La Francia è vicino a noi e alcuni casi si verificheranno anche in Italia o si sono già verificati. Va ricercato questo virus nei neonati e nei bambini, vedere se è presente se ci sono sintomi. Nessun allarme ma molta attenzione anche dal punto di vista dei laboratori che devono essere pronti per cercarlo nelle feci dei bambini”. Così all’agenzia Adnkronos Salute Matteo Bassetti.