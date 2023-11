A Scuola di bene comune, iniziativa ad Alcamo

Lunedì 13 novembre appuntamento al Centro congressi Marconi con il laboratorio per ragazzi per favorire e divulgare tra i giovani la cultura della partecipazione e della democrazia partecipata

ALCAMO (TP) – Nell’ambito dell’indirizzo strategico “Alcamo città aperta e funzionale”, obiettivo “Partecipazione popolare”, la Direzione 5 Servizio Finanziario e l’assessorato alla programmazione finanziaria promuovono, insieme all’istituto comprensivo Sebastiano Bagolino, un incontro sulla programmazione e sui cicli finanziari.

Dichiara l’assessore alla programmazione finanziaria Vittorio Ferro “il coinvolgimento dei ragazzi è fondamentale per favorire e divulgare tra i giovani la cultura della partecipazione e della democrazia partecipata, proprio per questo abbiamo organizzato questo primo incontro, cui ne seguiranno altri per coinvolgere anche la cittadinanza e gli stakeholders, perché – continua Ferro – la programmazione finanziaria dell’ente locale incide sulla vita di tutti i cittadini e se vogliamo operare per un cambiamento culturale – conclude Ferro – dobbiamo lavorare attraverso campagne di promozione della legalità e del tax compliance realizzate nelle scuole, in sinergia, ad es con la Guardia di Finanza o con altri partner istituzionali per modificare ed orientare i comportamenti sociali nel tempo”.

Il titolo dell’incontro di lunedì prossimo 13 novembre, presso il Centro Congressi Marconi dalle 9:00 alle 13:00, è “A scuola di bene comune”; i lavori inizieranno dopo i saluti istituzionali del Sindaco Domenico Surdi, del Presidente del Consiglio Saverio Messana, del Capitano della Guardia di Finanza, Compagnia di Alcamo, Fabiana Minardi, del dirigente scolastico Antonino Provenza e del prof Giovanni Pantaleo, referente del Progetto.

Relatori saranno, dopo la visita dei ragazzi al Palazzo di Città, l’assessore Vittorio Ferro che parlerà del “Bilancio comunale come il bilancio di una famiglia” la dott.ssa Tiziana Vinci, dirigente dei servizi finanziari del Comune di Alcamo, che affronterà il tema del “bilancio in equilibrio e il dirigente dell’I.C. Bagolino, Provenza che tratterà come “Contribuire per una città più bella”.

Prossimamente, in un secondo incontro verranno esposti i risultati di attività laboratoriali riguardanti la matematica.