A18 Messina – Catania, scontro fra due camion e traffico impazzito

L'incidente ha causato seri disagi a chi doveva recarsi in aeroporto a Catania

Grave incidente sulla A18 Messina – Catania. Due camion si sono scontrati all’altezza di Roccalumera. Uno dei due mezzi pesanti si è ribaltato. Il traffico è andato in tilt.

Niente di grave, a quanto pare, per i conducenti dei due camion. Solo uno di loro è stato condotto al Policlinico di Messina per controlli, ma le sue condizioni non sembrerebbero essere preoccupanti.

Un incendio si è invece acceso all’interno della Galleria Telegrafo sulla A20 Messina – Palermo. Il conducente del mezzo è stato trasportato al Pronto soccorso di Milazzo. Chiusa la carreggiata in direzione Palermo per controlli sulla stabilità della galleria.