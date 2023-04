A19 Palermo – Catania: scontro tra due auto, traffico impazzito, code anche sulla statale

A19 Palermo-Catania ancora una volta teatro di incidenti stradali. La lunga autostrada che collega le due maggiori città siciliane, questa volta ha visto coinvolte due auto in direzione del capoluogo etneo, all’altezza dello svincolo di Villabate, evidentemente un punto particolarmente delicato per il traffico. Immediatamente si sono create code, con il caos a piazza Figurella e più in generale all’ingresso della statale Palermo-Agrigento. Nessuno degli autisti coinvolti nell’incidenti è in gravi condizioni.

Sul posto i carabinieri della stazione di Villabate e in autostrada il personale dell’Anas, l’azienda che gestisce l’A19.