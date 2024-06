Abusa più volte dei nipotini: zio in manette

Un uomo di 42 anni è stato arrestato con l'accusa di aver abusato più volte dal 2018 dei suoi nipoti dai 7 ai 12 anni

Nella giornata di ieri, mercoledì 5 giugno, gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni, accusato violenza sessuale nei confronti di cinque minorenni di età compresa tra i sette e i dodici anni.

Le violenze andavano avanti dal 2018

Il 42enne aveva la temporanea custodia in quanto zio acquisito. Gli abusi sarebbero stati reiterati nel tempo. Le indagini sono iniziate il 3 maggio scorso dopo il racconto di una delle vittime ai propri genitori. Gli abusi avrebbero avuto inizio nel 2018. Tutte le altre vittime hanno confermato il racconto durante le audizioni protette avvenute con personale specializzato. I minorenni sarebbero tutti nipoti della compagna del 42enne. Le indagini proseguiranno in attesa di un processo che stabilirà per l’eventuale rinvio a giudizio o meno del 42enne.

