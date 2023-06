Accoltella compagna incinta e scappa: sfiorata tragedia come nel caso Giulia Tramontano

L'uomo è fuggito per poi essere rintracciato dalla squadra mobile

Un nuovo, terribile episodio che riposta alla mente la recente morte di Giulia Tramontano. Le similitudini sono tante, con un uomo che, in preda a un raptus di follia, accoltella la compagna, una 32enne italiana, incinta al settimo mese di gravidanza, per fortuna senza ferirla in modo grave.

Rintracciato

La vicenda ieri, intorno alle 12.40, in un appartamento di via Due Ponti a Roma. L’uomo, che ha tentato di fare perdere le proprie tracce, è fuggito per poi essere rintracciato dalla squadra mobile. E’ sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio. Misura che deve ora essere convalidata.