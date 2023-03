Aci Sant’Antonio, perde il controllo della moto: morto 17enne

Per cause ancora da accertare il giovane a bordo di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo prima di schiantarsi sull'asfalto

Un 17enne di San Giovanni La Punta è morto nella serata di ieri in seguto ad un incidente stradale in via Lanza, ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Per cause ancora da accertare il giovane a bordo di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo prima di schiantarsi sull’asfalto.

L’intervento dei soccorritori

L’intervento dei soccorritori giunti sul luogo dell’incidente si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della compagnia di Acireale che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.