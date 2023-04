Caro voli Sicilia, Cuffaro: “Finalmente costi bassi con AeroItalia, ora fine speculazione”

Il commento dell'ex governatore della Regione Siciliana: "Paradossale che a difendere i siciliani sia una compagnia privata".

“Finalmente i siciliani possono viaggiare in aereo a costi non esorbitanti e questo grazie ad una compagnia privata. AeroItalia, il nuovo vettore che inizierà a coprire la tratta Palermo-Roma dal primo giugno, ha già inaugurato il collegamento tra Bergamo e Catania, permettendo così a tantissimi siciliani di tornare nella propria terra per le vacanze pasquali”.

Lo ha detto il Commissario regionale della Democrazia cristiana nuova in Sicilia, Totò Cuffaro, commentando il “battesimo” del primo volo della compagnia Aeroitalia che propone tariffe al ribasso per i collegamenti da e per la Sicilia.

“Congratulazioni alla compagnia”

“Il prezzo medio del Palermo-Roma sarà di 80 euro a tratta, con tariffe minime di 30 euro e massime di 150 euro. È paradossale che a difendere gli interessi dei siciliani non sia una compagnia di Stato bensì privata”, ha aggiunto l’ex presidente della Regione Siciliana.

“Non so chi siano i proprietari, ma hanno tutto il mio plauso e le mie congratulazioni per aver deciso di istituire tratte da e per la Sicilia a prezzi modici, soddisfacendo le esigenze del popolo siciliano. Forza Aeroitalia, solo così finirà la luciferina speculazione di ITA e Ryanair a danno dei siciliani”, ha concluso Cuffaro.