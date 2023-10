Aeroporti, Schifani: “Al lavoro per fare di Comiso terminal cargo”

"Dobbiamo combattere la famosa Italia a due velocità, perché se non cresce il Sud non cresce neppure il Nord" dice Renato Schifani.

“Dobbiamo combattere la famosa Italia a due velocità, perché se non cresce il Sud non cresce neppure il Nord. Ma dobbiamo impegnarci. Abbiamo, ad esempio, un aeroporto a pochi chilometri dal più grande mercato agroalimentare della Sicilia e stiamo lavorando affinché diventi una piattaforma per esportare i nostri prodotti di eccellenza in tutto il mondo che attualmente, invece, vengono trasferiti sul gommato”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al seminario internazionale organizzato, a Palermo, dalla Fondazione Marisa Bellisario, rilanciando l’idea di fare dell’aeroporto di Comiso un terminal cargo.