Agenzia delle Entrate avverte: “False comunicazioni su avviso di notifica fiscale”

L'Agenzia delle Entrate segnala la presenza di una campagna malevola veicolata tramite false comunicazioni e-mail.

L’Agenzia delle Entrate segnala la presenza di una campagna malevola veicolata tramite false comunicazioni e-mail per ottenere dalla sue vittime il pagamento di una multa relativa a presunte frodi fiscali commesse. Nello schema è possibile individuare un documento come quello di seguito allegato che si caratterizza per:

Loghi di MEF e Agenzia Entrate

Errori grammaticali, di punteggiatura e omissioni

Senso di urgenza generale

Minaccia di eventuali azioni legali, pene detentive (variabili da 2 a 5 anni) e pecuniarie (multa fino a 500.000 €)

Firma del documento a nome di un precedente direttore dell’Agenzia (tra l’altro differente dall’attuale citato nel testo).

Cosa fare nel caso di perplessità

“L’Agenzia delle Entrate disconosce questa tipologia di messaggi – si legge in una nota ufficiale -, rispetto ai quali si dichiara totalmente estranea e ricorda che, in caso di dubbi sull’autenticità di eventuali comunicazioni, si può far riferimento anche ai contatti reperibili sul sito istituzionale o all’Ufficio territorialmente competente. Si raccomanda in questi casi di non cliccare sui link in e-mail, di non fornire dati personali in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare il mittente di eventuali comunicazioni”.

“In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina Focus sul phishing o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale o direttamente all’Ufficio territorialmente competente”.