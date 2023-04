Aggredisce ferrovieri e spacca finestrino sul treno: arrestato

Nella serata di ieri alla centrale operativa 112 dei Carabinieri di Ferrara sono giunte diverse chiamate da viaggiatori e dipendenti di Trenitalia che hanno segnalato un soggetto extracomunitario violento presso la stazione ferroviaria del capoluogo. Immediatamente sul posto è stata inviata una gazzella del Nucleo Radiomobile cittadino, i cui militari hanno riscontrato la presenza di un 26enne nigeriano, in forte stato di agitazione, che dopo aver aggredito il personale in servizio sul regionale veloce diretto a Venezia, ha danneggiato una carrozza lanciando un grosso sasso contro un finestrino che è andato in frantumi.

Scattano le manette

I Carabinieri, avendo incontrato difficoltà a calmare l’individuo, che li ha anche minacciati con una bottiglia di vetro rotta, hanno ricevuto l’ausilio del personale della Polizia di Stato, con cui sono riusciti ad immobilizzare lo straniero e a condurlo presso gli uffici del Comando Provinciale. L’uomo, nigeriano, residente nel modenese ma di fatto senza fissa dimora, noto agli uffici di polizia, è stato arrestato per danneggiamento aggravato, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’extracomunitario ha continuato con il comportamento aggressivo e violento anche all’interno delle camere di sicurezza.