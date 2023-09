“Blitz” contro i furbetti della Ztl, consigliera Giulia Argiroffi aggredita – VIDEO

La testimonianza della consigliera comunale palermitana Giulia Argiroffi.

Ancora violenza a Palermo: la consigliera comunale Giulia Argiroffi è stata vittima di una terribile aggressione mentre stava riprendendo i “furbetti” della Ztl nei pressi della scuola in cui lavora.

A raccontare la vicenda, testimoniata anche da un video, è stata la stessa consigliera, che ha denunciato tutto sui social.

Aggressione e minacce a consigliera comunale di Palermo

Nel post su Facebook della consigliera si legge: “Le telecamere controllano gli ingressi alla ZTL, così per non pagare basta entrare in controsenso, ma accelerando perché se si incontra un’auto nel senso corretto CHI PASSA? Oggi le Signore, correndo tra i bambini che uscivano dal loro primo giorno di scuola, hanno incontrato me. Io non ho indietreggiato… Le Signore si sono molto infastidite (loro vivono in centro storico, perché devono pagare?) e alla fine mi è arrivato uno schiaffo in faccia. La polizia chiamata non è arrivata. Da Palermo è tutto”.

I precedenti

In passato, sempre la stessa consigliera di Palermo era stata vittima di altri attacchi simili. Tempo fa, in particolare, Giulia Argiroffi – membro della seconda Commissione (Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata) – era stata aggredita verbalmente da un uomo solo per aver chiesto di non gettare rifiuti in strada.

