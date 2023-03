“Non getti i rifiuti lì”, consigliera comunale terrorizzata e minacciata – VIDEO

La triste testimonianza della consigliera Giulia Argiroffi, spaventata in strada solo per aver testimoniato un gesto di inciviltà ed essere intervenuta.

Aggredita verbalmente solo per aver chiesto di non gettare rifiuti in strada: è la triste vicenda che ha visto coinvolta Giulia Argiroffi, consigliera comunale di Palermo e membro della seconda Commissione (Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata).

A raccontare la storia è stata la stessa consigliera, che ha voluto condividere con i seguaci della sua pagina Facebook anche il video di quanto accaduto.

La consigliera Giulia Argiroffi aggredita in strada

“Ho chiesto a questo uomo di non buttare la spazzatura in mezzo alla strada davanti alla scuola. Lui mi ha aggredita, minacciata, spaventato mio figlio e poi ha lanciato i sacchetti della sua spazzatura per strada ed è scappato”. Queste sono le parole che accompagnano il post e il filmato della consigliera comunale palermitana. Parole in cui si nasconde il rammarico per l’accaduto, un esempio di inciviltà che – purtroppo – continua a regnare sovrana in molti territori, in Sicilia ma non solo.

Fonte video: Facebook – Giulia Argiroffi