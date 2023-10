Shock per 23enne, aggredita senza motivo in via Roma: allarme violenza a Palermo

Allarme violenza nel Palermitano dopo l'ennesima aggressione immotivata. Il racconto della 23enne aggredita in via Roma.

Aggressione sconvolgente ai danni di una ragazza di 23 anni in via Roma a Palermo: una vicenda che rilancia l’allarme violenza nel capoluogo regionale e sulla quale sono in corso le dovute indagini.

La ragazza ha presentato formale denuncia ai carabinieri.

Aggressione in via Roma, ragazza colpita a colpi di casco

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane – una studentessa 23enne, tornata temporaneamente nella sua Palermo ma residente in Emilia Romagna – sarebbe stata fermata mentre girava per la città a bordo della sua bici. Quattro ragazzi – allo stato non identificati – l’avrebbero fermata, aggredita a colpi di casco e presa a schiaffi, apparentemente senza alcun motivo.

I quattro avrebbero fatto cadere la giovane dalla bici, sulla quale viaggiava serenamente ascoltando la musica con le cuffie. Ultimata l’aggressione, i ragazzi sarebbero fuggiti via ridendo e prendendo in giro la malcapitata. I carabinieri, acquisita la denuncia della giovane vittima, hanno avviato le indagini con la visione delle immagini di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto e verificare la testimonianza della 23enne.

Anziano vittima di un adolescente

Non si tratta dell’ultima aggressione registrata nel Palermitano nelle ultime ore. Ieri a Belmonte Mezzagno, infatti, un 75enne sarebbe stato preso a schiaffi, pugni e calci da un adolescente di appena 13 anni e dai suoi familiari dopo un rimprovero dell’anziano.

Immagine di repertorio