Shock nel Palermitano, 75enne aggredito da 13enne e da genitori: finisce in ospedale

Un uomo di 75 anni è stato aggredito a Belmonte Mezzagno. L'uomo è stato costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Un uomo di 75 anni è stato aggredito da un giovanissimo di 13 anni a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’anziano avrebbe rimproverato il ragazzino perché questi gli avrebbe lanciato dei piccoli oggetti raccolti da terra.

L’aggressione all’anziano

Al rimprovero, il 13enne avrebbe reagito colpendolo con un pugno in faccia. Successivamente, sul punto, sarebbero giunti i familiari del ragazzino che si sarebbero accaniti contro l’uomo, colpendolo ripetutamente con calci e pugni. L’anziano avrebbe riportato la frattura della mandibola e un trauma cranico.

La vittima dell’aggressione è stata trasportata in ospedale e, nel trambusto, sarebbe rimasta coinvolta anche la figlia dell’uomo che era giunta per prestare soccorso all’uomo. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri.