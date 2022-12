“Dammi da bere gratis”, al “no” si scaglia contro il barista e distrugge l’ingresso del pub

Scene quasi da film Western in un pub di Aragona, in provincia di Agrigento, dove un giovane avrebbe tentato di aggredire il barista e i gestori solo perché si rifiutavano di servigli alcolici gratis.

Momenti di agitazione all’interno di un pub nel centro di Aragona, in provincia di Agrigento, dove un uomo ha tentato un’aggressione nei confronti del barista e dei gestori.

L’episodio si è verificato lo scorso sabato sera, in un locale situato proprio nel centro della città.

Aggressione in un pub di Aragona: i motivi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, un giovane – un cittadino marocchino da tempo residente ad Aragona – avrebbe tentato di aggredire il barista e gestori del pub perché questi ultimi si sarebbero rifiutati di accettare l’assurda richiesta di fornirgli alcolici gratis.

Alcuni ragazzi, fortunatamente, sarebbero riusciti a intervenire prima che la situazione degenerasse e a mettere in fuga l’aggressore.

Tuttavia, la questione non si è conclusa così. Poco più tardi, infatti, sembra che il giovane sia tornato al locale e – per “ripicca” nei confronti di chi si era rifiutato di “obbedire” alla sua richiesta – abbia distrutto a calci la porta d’ingresso del pub. Poi sarebbe fuggito, portando con sé anche il registratore di cassa.

Al momento pare non ci siano state denunce per l’episodio, ma non è escluso che la vicenda abbia conseguenze di natura giudiziaria. Si tratta però dell’ennesimo caso di violenza nei luoghi della movida in provincia di Agrigento.

Immagine di repertorio