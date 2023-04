Agrigento dromedario a spasso per la città: probabile fuga dal circo

L'ilarità del web per l'unicità dell'evento

No, non siamo nel film/gioco di Jumanji, bensì ad Agrigento, dove, udite udite, per le strade, serafico e imponente, ha fatto la sua apparizione nientemeno che un dromedario. Di preciso, il quadrupede dalla singola gobba si aggirava indisturbato a Villaseta, frazione della città dei templi.

Uno scatto “storico”

Lesto a immortalarlo in uno scatto, subito condiviso su Facebook, è Giuseppe Di Rosa. Molto probabilmente l’animale è scappato dal circo allestito nei giorni scorsi nella zona.

L’ilarità dei social

Inutile dire quante condivisioni ha ottenuto il post, oltre agli innumerevoli commenti divertiti, tra i quali: “Nelle nostre periferie – dice qualcuno – il cammello si trova a suo agio, non trova differenza con il deserto”. L’animale, secondo delle testimonianze, è stato prontamente recuperato e portato al sicuro.