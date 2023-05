Gli aspiranti sindaco nei 14 comuni dell’agrigentino alle urne

Tutti i nomi tra cui i cittadini agrigentini dovranno scegliere i prossimi 28 e 29 maggio per guidare i rispettivi Municipi: Licata è l’unico centro in cui si voterà con il sistema proporzionale

AGRIGENTO – Sono 14 i Comuni della provincia in cui il prossimo 28 e 29 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative. Si voterà con sistema proporzionale a Licata, mentre con il maggioritario a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.

Licata

A Licata è corsa a tre per la poltrona da primo cittadino dopo Pino Galanti. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono compattati per sostenere la candidatura dell’ex sindaco Antonio Balsamo, che sarà appoggiato dalle liste civiche “Forza Licata”, “Noi” e “Insieme per Licata”. I cuffariani hanno deciso di sostenere Angelo Iacona insieme alla lista “Onda”, mentre Fabio Amato è sostenuto da Movimento 5 stelle, Partito democratico, Sud Chiama Nord e lista civica “Restart”.

Ravanusa

Quattro i candidati a Ravanusa: Vito Ciotta sostenuto dalla lista civica “Servire Ravanusa”, Kabiria Loggia indicata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la lista “Ravanusa viva”, Lillo Massimiliano Musso con “Potere al popolo”. I cuffariani puntano su Salvatore Pitrola, appoggiato anche dal Pd, M5s e Articolo unico.

Cianciana e Castrofilippo

Due gli aspiranti sindaco a Cianciana: Linda Reina per “Progetto Rinascita” e Francesco Martorana, sindaco uscente con “Uniti per il bene comune”. A Castrofilippo si ricandida Antonio Francesco Badalamenti, cui si oppongono Totó Gioacchino Baio che verrà appoggiato dalla lista civica “Castrofilippo Bene Comune” e Ilenia Dainotto con Sud chiama Nord e “Primavera Castrofilippese”.

A Santo Stefano di Quisquina l’uscente Francesco Cacciatore è l’unico candidato e dovrà quindi vedersela con il quorum. A Burgio a riconfermare la sua candidatura è Francesco Matinella, che ha ultimato la sua prima legislatura dopo il decennio di Vito Ferrantelli. L’altro candidato è Vincenzo Galifi con “Burgio in Movimento”.

Due candidati anche a Joppolo Giancaxio: Domenico Migliara, sostenuto dalla lista “Insieme per crescere” e Mariangela Cacciatore, sostenuta da “#Spazio Comune”. A Grotte si ricandida l’attuale sindaco Alfonso Provvidenza sostenuto dalla lista civica “Grotte nel cuore” e dal Partito democratico. Gli si oppone Paolo Pilato, già sindaco nel 2008, sostenuto dal movimento Sud chiama Nord, Forza Italia, autonomisti e lista civica “X Grotte”.

A Lucca Sicula sfida tra l’uscente Salvatore Dazzo con la lista “#andiamoavantinsieme” e l’ex sindaco Giuseppe Puccio con “Liberamente per Lucca Sicula”. A Menfi non si ricandida l’attuale sindaco Marilena Mauceri e sarà corsa a due tra Vito Clemente con “Lista 92013” e Ludovico Viviani con “Lista Verso Menfi”.

Calamonaci l’uscente sindaco Pellegrino Spinelli con la lista “Sempre insieme” deve vedersela con Vincenzo Scorsone e la lista “Ricominciare per il futuro”. A San Giovanni Gemini lo schieramento di centrodestra candida Dino Zimbardo, attuale presidente del Consiglio comunale, sostenuto dal sindaco in carica, Giuseppe Panepinto. Il centrosinistra punta invece su Rito Compilato. Altro candidato è Giovanni Miceli.

A Sambuca di Sicilia i candidati sono due: con “Siamo Sambuca” Sario Arbisi e Giuseppe Cacioppo sostenuto da “Sambuca di primo di tutto”. Infine, si ricandida anche il giovane sindaco Angelo Tirrito a Sant’Angelo Muxaro, sfidato da Alfonso Caci, attuale consigliere di opposizione.