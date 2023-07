Agrigento, Polizia provinciale in campo per l’ambiente

Giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti sulla viabilità extraurbana. L’obiettivo dei vertici del Libero Consorzio è imprimere una forte azione di legalità a tutela del territorio di competenza

AGRIGENTO – Prosegue incessante l’azione repressiva del Corpo di Polizia Provinciale sulle tematiche ambientali i in particolare contro il fenomeno dell’abbandono di rifiuti lungo le strade provinciali e sulla viabilità extraurbana.

“Tale attività – hanno sottolineato gli uffici competenti – fortemente promossa dal commissario straordinario Raffaele Sanzo, è intesa a imprimere una forte azione di legalità nel rispetto delle norme ambientali e di controllo del vasto territorio provinciale”.

Come evidenziato dall’Ente, saranno, ulteriormente, potenziati i servizi di controllo e di pattugliamento sulle strade del territorio per prevenire la popolazione e, solo successivamente, per individuare e punire i responsabili dei gravi reati ambientali accertati.

“Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – ha spiegato il commissario straordinario del Libero Consorzio comunale – è un tema un delicato, le cui ripercussioni economiche, per le operazioni di bonifica dei siti inquinati, ricadono sull’intera collettività”.

Intensa, altresì, l’attività sulla viabilità, con uomini e mezzi, della Polizia provinciale in considerazione della stagione turistica con la presenza di visitatori nelle aree di maggior traffico. Il commissario Sanzo, anche in considerazione di Agrigento 2025, ha rilanciato la necessità di promuovere, insieme ai sindaci della provincia, un’importante attività educativa e repressiva per debellare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sulle strade e un maggior controllo sulla viabilità in occasione di particolari manifestazioni che richiedano la presenza degli agenti appartenenti al Corpo di Polizia provinciale.