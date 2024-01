Agrigento, rivolta in carcere: “agente Penitenziaria preso in ostaggio”, ma la Questura smentisce

Momenti di grande tensione nel penitenziario Pasquale Di Lorenzo"

Momenti di grande apprensione al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa ad Agrigento, dove a finire in ostaggio sarebbe stato un agente della polizia penitenziaria. Ecco la verità dietro quanto accaduto nelle scorse ore.

Parola alla Questura

Intorno alle ore 19.07, le autorità competenti hanno fanno sapere che nessuno degli agenti adibiti al servizio in carcere è stato preso in ostaggio. La voce che circola, da più di un’ora, è dunque infondata: lo conferma la Questura.

Motivi della rivolta nel carcere di Agrigento

Da questo pomeriggio all’interno del carcere i detenuti stanno protestando per i riscaldamenti ma non solo, alcuni lamentano del cibo, altri per i trasferimenti in altri sedi, altri ancora per le ore di aria a disposizioni. I carcerati – armati di bastoni, olio e acqua calda – avrebbero minacciato di aggredire chiunque si fosse avvicinato. In serata la situazione si è placata; alcuni di loro sono stati arrestati dagli agenti della penitenziaria. Intervenuti anche tutte le altre forze di Polizia compresi i vigili del fuoco del distaccamento locale. In carcere sono arrivati anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella, accompagnato dai sostituti procuratori Elenia Manno e Maria Barbara Grazia Cifalinò.