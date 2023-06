Al via lavori per maxi-diga di Pietrarossa: fornirà di acqua piana di Catania

Il commissario straordinario Ornella Segnalini: "Esempi di collaborazione tra istituzioni che porteranno al completamento di un’opera interrotta dal 1997"

Supereranno i i 47 milioni di euro e dovranno essere completati in due anni e mezzo a partire dalla consegna, che si prevede da effettuarsi entro luglio prossimo. Sono i lavori per il completamento della diga di Pietrarossa nei Comuni di Aidone e Mineo. Il contratto è tato sottoscritto oggi il contratto tra il Drar della Regione Siciliana e il raggruppamento di imprese costituito dalla Cooperativa Edile Appennino (mandataria), Vittadello, Intercantieri e Cosedil (mandanti) e l’ausiliaria Consorzio Ciro Menotti.

Rispettato cronoprogramma

«Con la stipula del contratto è stato perfettamente rispettato il cronoprogramma dell’opera. I lavori, da completarsi entro gennaio 2026, saranno in linea con le scadenze previste per le opere inserite nel Pnrr. Si tratta di un intervento di grande rilevanza per il territorio della Sicilia. Con i suoi 45 milioni di metri cubi di acqua, permetterà di irrigare a regime circa 17 mila ettari della fertile piana di Catania. E’ anche uno di quei significativi esempi di collaborazione tra istituzioni che porteranno al completamento di un’opera interrotta dal 1997». Così il commissario straordinario Ornella Segnalini.

I ringraziamenti

«Ringrazio – conclude – tutti coloro che hanno reso possibile il concretizzarsi di questi lavori, a partire dal Capo del Dipartimento Acqua e Rifiuti e dai suoi funzionari che hanno permesso di raggiungere questo importantissimo obiettivo»