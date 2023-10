Albero caduto su auto sulla A20, la vittima è il 43enne Francesco Vincenzo Maniaci

Francesco Vincenzo Maniaci è la vittima dell'incidente avvenuto stamattina lungo l'autostrada A20. Inutili i soccorsi.

Si chiama Francesco Vincenzo Maniaci, 43enne medico originario di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, la vittima dell’incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava alla guida della sua auto quando si è scontrato con il tronco di un albero caduto sulla carreggiata in direzione capoluogo siciliano, tra gli svincoli di Buonfornello e Cefalù.

Morte Francesco Vincenzo Maniaci, i soccorsi e il decesso

L’impatto con l’albero è stato violento, con Francesco Vincenzo Maniaci che sarebbe morto sul colpo. Ancora da comprendere se il tronco si sia trovato davanti all’auto al momento dello schianto o se l’albero sia precipitato proprio sopra il mezzo a quattro ruote, al momento del suo passaggio.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Nell’area dove si è consumata la tragedia sono intervenuti gli operatori Anas e gli agenti della Polizia Stradale. Il traffico stradale sul tratto dell’autostrada A20 interessato dall’incidente è rimasto bloccato per diversi minuti.

Fonte foto: Facebook – Francesco Vincenzo Maniaci