Alcamo, il centro storico cambia finalmente volto

Proseguono i lavori ai cantieri di piazza della Repubblica e nelle vie limitrofe. Obiettivo ulteriore, valorizzare il celebre Castello dei conti di Modica creando nuove aree verdi e pedonali intorno

ALCAMO (TP) – Proseguono come programmato i lavori di riqualificazione di un’ampia fetta del centro storico di Alcamo, tra via Mazzini e piazza della Repubblica.

Le aree di cantiere sono state aperte sia nella zona antistante il castello dei conti di Modica che in quella del teatro “Cielo d’Alcamo”, per poi proseguire anche nelle vie limitrofe. “In questi luoghi già da qualche settimana ha preso avvio il cantiere di un progetto a cui abbiamo lavorato e a cui tengo molto – afferma il sindaco Domenico Surdi, che insieme ai tecnici comunali ha effettuato un sopralluogo dei lavori –. Grazie a questo progetto, riusciremo innanzitutto a valorizzare il castello, perché alle spalle dello stesso stiamo per realizzare un un’area pedonale con tanti colori e soprattutto con un bel prato verde. Questo consentirà a tutti di fruire di quell’area fino ad oggi un po’ nascosta”.

Verrà riqualificata l’area intorno al Castello e al teatro Cielo d’Alcamo

Il sindaco ha parlato anche del progetto di una nuova camminata in via Mazzini, che permetterà di migliorare la viabilità a beneficio dei pedoni, con un’attenzione particolare ai disabili. Intorno al teatro “Cielo d’Alcamo” è previsto l’allargamento del marciapiedi, in modo da consentire ai pedoni che sostano lì durante gli spettacoli, o chi è di passaggio, di essere in piena sicurezza. Per i progetti sono stati stanziati 600 mila euro, in un percorso amministrativo che è partito dal 2018 e che sta finalmente trovando realizzazione. L’obiettivo è quello di rendere questa città sempre più a misura d’uomo, da vivere per i cittadini e da scoprire per i turisti, che sempre più sembrano gradire la bellezza e storia della cittadina del trapanese, che tanto ha da offrire dal punto di vista storico ma anche enogastronomico. Nell’area vicino al castello, quindi, tra piazza della Repubblica e il castello stesso, sorgerà una nuova piazza, una nuova area pedonale peraltro molto bella. Lo stile utilizzata sarà quello di altre grandi città, utilizzando i colori. “Siamo sicuri che diventerà un’attrattiva per tanti turisti – ha detto Surdi – un ulteriore passo avanti per un’Alcamo che già da qualche anno sta vedendo crescere le sue presenze, e ce ne accorgiamo attraverso gli introiti della tassa di soggiorno”.

Il progetto prevede due percorsi tattili

Il progetto prevede due percorsi tattili: uno parte dalla via Mazzini, percorre piazza della Repubblica e arriva a piazza Castello; l’altro da piazza della Repubblica conduce a via commendatore Navarra prevedendo un giro intorno al Castello. Il linguaggio tattile è realizzato mediante l’inserimento nella pavimentazione dei marciapiedi di speciali piastrelle, le cui differenti tipologie si avvertono facilmente sotto i piedi. Nel 2021, sempre vicino al castello dei conti di Modica era stata effettuata la riqualificazione di piazza della Repubblica, con la sostituzione delle vecchie panchine in travertino con delle nuove in simil marmo, soprattutto con la realizzazione di un roseto dedicato a Cielo d’Alcamo, undicesima tappa dell’itinerario dedicato al poeta all’interno della cittadina, che parte dalla biblioteca civica “Sebastiano Bagolino, attraversa piazza Ciullo, passa da Porta Palermo incontrando diverse chiese di grande interesse storico e giunge, attraversando Piazza della Repubblica, fino a Monte Bonifato. Il roseto vuole richiamare all’immaginario collettivo l’incipit della più famosa composizione dell’autore siciliano, “Rosa fresca aulentissima”. Nella stessa piazza è stato anche installato un parco giochi, con altalene e scivoli per i più piccoli.