Alcamo, evade dai domiciliari e commette furto in bar

Un 40enne è evaso dai domiciliari e ha compiuto un furto in un bar di Alcamo. La Polizia del Commissariato ha riconosciuto l’uomo grazia alle immagini del sistema di videosorveglianza. I fatti sono avvenuti nel corso della notte del 27 giugno. Il soggetto è uscito di casa due volte e aveva detto agli agenti di aver litigato con la moglie. Tuttavia dai video del locale e del comune viene ripreso all’interno del bar. Il GIP ha quindi disposto per l’individuo la misura cautelare in carcere.