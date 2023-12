Ad Alcamo riflettori puntati sulle infrastrutture

Il Comune ha provveduto a consegnare i lavori per la Rifunzionalizzazione dell’Enoteca regionale e pubblicato un avviso per la gestione e la valorizzazione degli impianti sportivi

ALCAMO (TP) – Sono stati consegnati dal Comune i lavori riguardanti la Rifunzionalizzazione dell’Enoteca regionale della Sicilia occidentale all’interno del Castello dei Conti di Modica. Il progetto rientra nelle finalità del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2007-2013 della Regione Siciliana, i cui fondi sono demandati ai Gruppi di azione locale (Gal) mediante Piani di azione Locale (Psl) ed è stato finanziato dal Gal Golfo di Castellammare per un importo di circa 578 mila euro. La ditta cui sono stati affidati i lavori è la Spallina Lucio Srl di Ganci (Palermo).

“Dal punto di vista strutturale – ha commentato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Mario Viviano – quest’intervento progettuale, all’interno dell’Enoteca regionale, interessa l’ala Sud del Castello a piano terra, lo scalone in marmo rosso nell’ala Nord, le strutture lignee della torre a sud?est del castello, il cortile interno e il camminamento sulle merlature. Siamo certi che alla fine dei lavori, che ricadono nel centro storico, l’Enoteca avrà a disposizione dei locali sempre più funzionali e adeguati e dove potranno essere accolti tutti quegli eventi dedicati alla valorizzazione della nostra cultura vitivinicola”.

Sempre in tema di infrastrutture, è stato inoltre pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati alla riqualificazione e alla gestione degli impianti sportivi comunali, rispettivamente il Catella, compresi i campi da tennis (contrada Timpi Rossi) e i campi sportivi siti tra la via Pia Opera Pastore e via Pirrello (di fronte scuola San Giovanni Bosco). L’ avviso intende sfruttare le opportunità concesse dal Dlgs 38/21 art. 5 (entrato in vigore il 1^ gennaio 2023) riguardanti: costruzione, ristrutturazione, ripristino di impianti sportivi esistenti e la successiva gestione.

“L’avviso – ha spiegato l’assessore allo Sport e agli Impianti sportivi Gaspare Benenati – viene dopo l’indagine esplorativa del mese di luglio, quando tante associazioni sportive hanno espresso l’intenzione di iniziare un nuovo percorso. Infatti le recenti modifiche normative applicate con la riforma dello sport spingono verso una gestione delle associazioni sportive che possa essere più professionale e meno amatoriale”.

“La recente riforma – ha concluso Benenati – ha previsto anche numerosi vantaggi per le associazioni che gestiscono impianti sportivi, che se fruttati in modo intelligente, potranno portare benefici all’ intera collettività”.