Alcamo, enoteca regionale al Castello dei conti di Modica

Ad Alcamo primi passi per l’apertura del cantiere che diventerà la sede siciliana del settore. L’obiettivo è valorizzare i prodotti vitivinicoli isolani di qualità

Si va verso l’apertura del cantiere al Castello dei conti di Modica di Alcamo, sede dell’enoteca regionale. Il Comune ha affidato l’appalto, per uno stanziamento complessivo di oltre mezzo milione di euro. Soldi che serviranno per sistemare gli impianti dei locali, acquistare attrezzature, indagini strutturali e organizzazione di eventi. I fondi sono stati stanziati attraverso il Gal Golfo di Castellammare, e ammontano complessivamente a 578 mila euro. Il progetto prevede per l’esattezza un costo complessivo di 578.615,96 euro di cui 333.940,67 per il cantiere e 206.169,72 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

I lavori sono stati affidati all’impresa A.G.R. srl, di Valderice, che ha offerto un importo di 215.063,92 euro oltre Iva, con un ribasso del 33 per cento, notevolmente più alto rispetto alla seconda classificata, che si era fermata ad un ribasso del 11%. Si andrà ad ammodernare l’impianto di climatizzazione, necessario per il mantenimento delle condizioni ambientali dei beni storici attraverso l’adeguamento della canalizzazione esistente e la sostituzione di terminali di produzione del freddo e del caldo. Andranno anche riviste le rastrelliere porta bottiglie, per consentire la manutenzione delle murature, oltre che ottimizzare il sistema di ancoraggio.

Verranno forniti sistemi di refrigerazione e conservazione del vino e attrezzature cucina, visto che la dotazione disponibile per la somministrazione del vino e di eventuali cibi di accompagnamento per la degustazione è ad oggi obsoleta e inadeguata. Al piano terra, ancora, andrà ripreso l’intonaco, che a causa degli agenti atmosferici e le condizioni d’uso dell’edificio risulta essere rovinato e degradato. In ultimo, verranno effettuati indagini strutturali, in particolare nei locali in cui sono presenti delle lesioni, ed eventuali interventi di consolidamento necessari.

Dopo la conclusione del cantiere, saranno organizzati eventi di degustazioni, con l’obiettivo di far conoscere i pregiati vini del territorio, sia agli intenditori sia a coloro che si avvicinano per la prima volta all’arte vinicola. Questo intervento rientra nelle finalità del Psr 2007-2013, il programma di sviluppo rurale, i cui fondi sono demandati ai gruppi di azione locale (Gal) mediante i piani di azione locale. Alcamo è la seconda enoteca regionale individuata con l’articolo 19 della legge regionale numero 20 del 2002 dopo quella di Castiglione di Sicilia.

L’obiettivo generale del progetto è promuovere e valorizzare i prodotti vitivinicoli regionali di qualità attraverso il miglioramento della conoscenza delle risorse e delle tipicità agricole, agro-alimentari, ambientali e culturali dell’intero territorio. Fu anche costituita un’associazione nel dicembre del 2019, agli albori del progetto di rinascita dell’enoteca regionale.

Aspetto molto importante è sicuramente l’intervento strutturale sul castello dei conti di Modica che sarà oggetto di un importante consolidamento. Al tempo stesso all’interno della struttura ci saranno altri lavori per dare un migliore assetto logistico alla sede dell’enoteca.

L’avviamento dell’enoteca regionale ad Alcamo è avvenuto recentemente grazie ad un contributo stanziato dalla Regione di 140 mila euro da ripartire nelle tre annualità 2021, 2022 e 2023 per mettere in campo varie iniziative quali la realizzazione di diverse attività di marketing, creazione e diffusione di materiale promozionale, degustazioni professionali, organizzazione e partecipazione ad eventi promozionali specialistici, workshop, meeting ed eventi per la promozione dei vino. A farne parte, con la sottoscrizione dell’atto costitutivo, il Comune di Alcamo, l’assessorato regionale dell’Agricoltura e altri 19 soci tra enti ed aziende vitivinicole.