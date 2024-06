Alessandro Campisi: “Toponomastica, sollecitato l’insediamento”

Intervista ad Alessandro Campisi, consigliere comunale designato presidente della Commissione non ancora operativa: “La pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia? Una scelta necessaria”

CATANIA – L’attività è frenetica e l’apporto fondamentale per quanto riguarda il funzionamento della macchina amministrativa. A un anno dall’insediamento, Alessandro Campisi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, al secondo mandato a Palazzo degli Elefanti, traccia il suo personalissimo bilancio sull’attività del senato cittadino.

Diverse delibere importanti per la città

“Si sta facendo un lavoro importante in aula – dice -. Il Consiglio comunale è responsabile e maturo. Devo dire che i consiglieri di maggioranza come quelli di opposizione si sono comportati in modo impeccabile e sono state esitate diverse delibere importanti per la città. Il Regolamento sui beni confiscati alla mafia, quello per gli ispettori ambientali, figure importanti anche per affrontare alcune criticità che riscontriamo ancora nel lotto centro e che permetteranno un controllo maggiore in ambito di rifiuti – prosegue -. E ancora, quello sulle sanzioni amministrative, quello sulla Democrazia partecipata; abbiamo affrontato questioni come il Porto e l’aeroporto, approvato il Bilancio di previsione. Un’attività intensa che ha dimostrato come, al di là del colore politico, i consiglieri abbiano un forte attaccamento alla città di Catania”.

Tante le commissioni di cui fa parte Alessandro Campisi

Tante le commissioni di cui fa parte Campisi: Bilancio, Cultura e Pubblica istruzione e, soprattutto, Nettezza urbana. “Lavoriamo assiduamente con gli assessori e stiamo migliorando alcuni servizi – continua: per quanto riguarda la nettezza urbana, come commissione stiamo facendo un’intensa attività di controllo e di indirizzo nei confronti dell’assessorato sebbene, nonostante oggettivi miglioramenti, esistano ancora alcune problematiche da affrontare. Occorre fare in fretta – sottolinea Campisi – considerato il fatto che l’assessore all’ambiente Salvo Tomarchio potrebbe presto andare a ricoprire il ruolo di deputato regionale, e quindi dovremo affrontare queste criticità con un nuovo assessore”.

La raccolta dei rifiuti e la pulizia del lotto Centro è tra le priorità della commissione. “Abbiano sollecitato l’amministrazione a controllare e sanzionare anche l’azienda che si occupa del centro storico, qualora non dovesse portare a termine al meglio il proprio compito – afferma il consigliere -. Abbiamo ricevuto molte lamentele in merito. È impensabile che i cittadini che pagano una delle tasse più alte d’Italia non abbiamo un servizio adeguato: spesso vediamo che il lavoro non è certosino. Abbiamo quindi chiesto al direttore e all’assessore di aumentare i controlli: ci è stato assicurato che lo faranno. Speriamo”. Per Campisi è indispensabile risolvere quella che definisce “una piaga” e che contrasta con l’attività di recupero di alcune aree del centro. “Un pessimo biglietto da visita anche per i turisti che affollano la città”.

Alessandro Campisi commenta gli equilibri del senato cittadino

Tornando all’attività in aula, Campisi commenta gli equilibri del senato cittadino. “Veniamo da una tornata elettorale che impatta nella geografia del Consiglio, come accade ogni volta – spiega -. In una maggioranza dove ci sono 30 consiglieri è naturale che ci sia qualche mal di pancia. Il sindaco a breve incontrerà i partiti e li ascolterà, sicuramente per quanto riguarda le aziende partecipate. Qualcuno avrebbe avanzato anche la volontà di un rimpasto di Giunta, ma per quanto riguarda questo aspetto, Trantino è stato chiaro e ha detto che non cambierà la sua squadra, se non per sostituite l’eventuale assessore dimissionario. Chi sarà non so, i nomi li farà Forza Italia. Per noi è indifferente, basta che ci sia qualcuno che abbia a cuore le sorti della città”.

Alessandro Campisi è anche presidente della Commissione toponomastica

Campisi è anche presidente della Commissione toponomastica, non ancora insediata. “Abbiamo votato i tre componenti del Consiglio comunale che fanno parte di questa commissione – dice – mancano i tecnici dell’Utu e i tre professori universitari che il sindaco ha deciso di individuare tramite bando pubblico per una questione di trasparenza. Il primo è andato deserto e un altro verrà pubblicato, credo, nei prossimi giorni. Speriamo che stavolta sia quella buona”.

Tante le richieste pervenute per intitolare vie e piazze a illustri cittadini e personalità. Tutto fermo in attesa della Commissione. “Ho parlato col sindaco e col capo di gabinetto per sollecitare l’insediamento”, sottolinea Campisi. Che, infine, interviene sulla pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia. “È necessaria – dice -. È normale che all’inizio qualcuno abbia qualche lamentela e che vi siano malcontenti e l’amministrazione è sicuramente disponibile a qualche accorgimento che possa migliorare la situazione. Ma, conoscendo il sindaco, su questo aspetto non tornerà indietro. Ha una idea di città all’avanguardia e una città che vuole crescere deve predisporre zone pedonali. È già successo – conclude: in piazza Mazzini ad esempio, che adesso è bellissima”.