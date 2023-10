Almanacco 19 ottobre, viene fondata l’Università di Catania e a Palermo avviene la strage del pane

Numerose le ricorrenze in questa giornata. Ecco tutto quello che bisogna sapere con l'almanacco del 19 ottobre.

Il 19 ottobre è il 292º giorno del calendario gregoriano (il 293º negli anni bisestili). Mancano 73 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari e date da ricordare.

Cosa si celebra il 19 ottobre: santo del giorno

Il 19 ottobre, la chiesa celebra tra gli altri San Paolo della Croce e Santa Laura di Cordova. Il primo fu celebraì sacerdote e, fin dalla giovinezza, brillò per spirito di penitenza e zelo. Si dedicò ai poveri e ai malati e istituì la Congregazione dei Chierici regolari della Croce e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Il suo anniversario di morte, avvenuta a Roma, ricorre il giorno precedente a questo. (Dal Martirologio Romano)

Santa Laura di Cordova visse intorno al IX secolo dopo Cristo. E’ stata la badessa del monastero Santa Maria di Cuteclara. Sono davvero poche le informazioni che si hanno sulla sua vita. Nacque in un’importante famiglia spagnola ed entrò nella vita monastica nel convento di Santa Maria di Cuteclara, vicino a Cordova in Spagna, dopo la morte del marito e delle figlie. Si narra infatti che, dopo la presa di Cordova da parte dei musulmani, rifiutò di abiurare la propria fede cristiana e per questo venne condannata a morte da un giudice e martirizzata il 19 ottobre 864 in una caldaia di pece bollente.

Compleanni e ricorrenze

Sono numerosi i nati il 19 ottobre. Tra questi, il pittore e scultore Umberto Boccioni, Luigi Albertini, giornalista e scrittore, Marsilio Ficino, filosofo, Dario Franceschini, politico e più volte ministro della Cultura, Barbara Palombelli, giornalista e moglie dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, John Le Carrè, scrittore inglese, Vasco Pratolini, scrittore italiano.

Tantissime le ricorrenze di quest’oggi; molte vedono la Sicilia protagonista.

202 a.C.

Si combatte la Battaglia di Zama. Scipione l’Africano sconfigge Annibale, assicurando la vittoria alla Repubblica romana nella Seconda guerra punica

439

I Vandali, guidati da re Genserico prendono Cartagine nel Nord Africa

1434

Viene fondata l’Università degli Studi di Catania, la prima della storia in Sicilia

1469

Con il matrimonio fra Isabella di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona, avvenuto oggi, si pongono le basi per l’unificazione della Spagna

1866

All’Hotel Europa sul Canal Grande, il Veneto viene ceduto dall’Austria alla Francia che subito lo cede all’Italia

1873

Le Università di Yale, Princeton, Columbia e Rutgers, stilano le prime regole del football americano

1912

L’Italia prende possesso di Tripoli, in Libia, dall’Impero ottomano, al termine della Guerra italo-turca

1933

La Germania esce dalla Società delle Nazioni

1944

A Palermo ha luogo la Strage del pane ad opera del Regio Esercito italiano. Si registrano 24 morti e 158 feriti