Almanacco di oggi, 3 giugno: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 3 giugno è il 154º giorno del calendario gregoriano (il 155º negli anni bisestili). Mancano 211 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 3 giugno: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera Santi Carlo Lwanga e 12 compagni, martiri.

Il 3 giugno è la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Papi, muore Rossellini

Nati

Wanda Osiris, nota anche come Vanda Osiri durante il fascismo, pseudonimo di Anna Maria Menzio, è stata un’attrice, cantante e soubrette italiana del teatro di rivista nel periodo anni trenta-cinquanta. È stata la prima Diva dello spettacolo leggero italiano (3 giugno 1905);

Irwin Allen Ginsberg è stato un poeta statunitense (3 giugno 1926);

Enzo Jannacci, all’anagrafe Vincenzo Jannacci, è stato un cantautore, cabarettista, pianista, attore, sceneggiatore e medico italiano, tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra (3 giugno 1935);

Claudio Lippi è un cantante, produttore discografico e conduttore televisivo italiano (3 giugno 1945);

Ida Di Benedetto è un’attrice e produttrice cinematografica italiana (3 giugno 1945);

Jill Tracy Biden, nata Jacobs, precedentemente coniugata Stevenson è un’insegnante, scrittrice e filantropa statunitense. È la 46ª First lady degli Stati Uniti, essendo sposata con Joe Biden, eletto 46º Presidente degli Stati Uniti d’America (3 giugno 1951);

Enrico Papi è un conduttore televisivo e autore televisivo italiano (3 giugno 1965);

Gianluigi Nuzzi è un giornalista, saggista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano (3 giugno 1969);

Luigi Di Biagio, detto Gigi, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista o difensore. Con la nazionale italiana si è laureato vicecampione d’Europa nel 2000 (3 giugno 1971);

Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici, è un comico, showman, attore, cabarettista, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista italiano (3 giugno 1977);

Rafael Nadal Parera, detto Rafa, è un tennista spagnolo. In virtù dei record, dei titoli conseguiti e del potente e completo repertorio di gioco, è riconosciuto come uno dei migliori tennisti di sempre, nonché uno dei più grandi atleti nella storia dello sport (3 giugno 1986).

Scomparsi oggi

1899 – Johann Strauss è stato un compositore e direttore d’orchestra austriaco figlio dell’omonimo compositore Johann Strauss. Johann Strauss figlio, il re del valzer, è principalmente noto per la sua attività di compositore di musica da ballo e di operette.

1924 – Franz Kafka è stato uno scrittore boemo di lingua tedesca. Nato nei territori dell’Impero austro-ungarico, divenuti Repubblica cecoslovacca a partire dal 1918, è ritenuto una delle maggiori figure della letteratura del XX secolo e importante esponente del modernismo, del surrealismo e del realismo magico.

1963 – Papa Giovanni XXIII, nato Angelo Giuseppe Roncalli, è stato il 261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica, primate d’Italia e 3º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice, dal 28 ottobre 1958 alla sua morte.

1963 – Nâzım Hikmet, in italiano spesso scritto Nazim Hikmet, all’anagrafe Nâzım Hikmet Ran è stato un poeta, drammaturgo e scrittore turco naturalizzato polacco. Definito “comunista romantico” o “rivoluzionario romantico”, è considerato uno dei più importanti poeti turchi dell’epoca moderna.

1977 – Roberto Gastone Zeffiro Rossellini è stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano.

2009 – David Carradine, pseudonimo di John Arthur Carradine, è stato un attore e artista marziale statunitense.

2016 – Muhammad Ali, nato Cassius Marcellus Clay Jr., è stato un pugile statunitense. È considerato quasi unanimemente il migliore pugile di tutti i tempi.

Accadde oggi, 3 giugno

42 – Seconda una antica tradizione Maria di Nazareth ricevette una ambasceria della città di Messina appena convertita. La Madre di Cristo avrebbe consegnato agli ambasciatori un messaggio alla città siciliana in cui benediceva in perpetuo i messinesi elevandosi a loro protettrice.

1140 – Bernardo di Chiaravalle attacca le dottrine di Pietro Abelardo nella Cattedrale di Sens.

1257 – A Bologna viena abolita la servitù della gleba.

1326 – Firma del Trattato di Novgorod, con cui vengono stabiliti i confini fra la Norvegia e la Russia.

1539 – Hernando de Soto cede la Florida alla Spagna.

1620 – A Québec, in Canada, inizia la costruzione della più antica chiesa in pietra del Nord America, Notre-Dame-des-Anges.

1844 – Vengono uccisi gli ultimi due esemplari di alca impenne.

1849 – Il generale francese Nicolas Oudinot comincia l’Assedio di Roma.

1850 – Data tradizionale della fondazione di Kansas City, Missouri.

1862 – Gli Stati Uniti d’America riconoscono la Liberia.

1865 – Nasce a Londra Giorgio V del Regno Unito. Suo padre era il principe di Galles divenuto poi re col nome di Edoardo VII del Regno Unito. Giorgio V fu il primo monarca britannico della casa dei Windsor.

1907 – A Richmond (Virginia), sulla Monument Avenue, viene inaugurato un monumento intitolato a Jefferson Davis primo e unico presidente degli Stati Confederati d’America.

1911 – Rodolfo Lanciani viene nominato senatore del Regno d’Italia per i suoi meriti nel campo dell’archeologia.

1916 – Il Congresso degli Stati Uniti costituisce il ROTC.

1920 – Italia, secondo governo Nitti:

Viene istituito il ministero del lavoro e previdenza sociale.

1924 – Wilhelm Marx viene nominato cancelliere del Reich per la seconda volta consecutiva.

1927 – Ottavio Bottecchia, ciclista, viene ritrovato agonizzante da un contadino lungo una strada di Peonis: morirà dopo 12 giorni.

1928 – Un radioamatore russo sente l’SOS lanciato dai superstiti del dirigibile Italia, in seguito all’incidente occorso durante la missione presso il Polo nord.

1929 – Con il Trattato di Lima, Cile e Perù risolvono l’annosa disputa sui territori contesi di Tacna ed Arica.

1937 – Viene inaugurata a Buenos Aires la Linea D della metropolitana lunga 10,41 km.

1944 – Charles de Gaulle diventa primo ministro di Francia.

1944 – Viene ricostituito il sindacalismo con il Patto di Roma, ad opera di Bruno Buozzi, Giuseppe Di Vittorio e Achille Grandi. Nasce la CGIL.

1948 – Inaugurazione del Telescopio Hale nell’Osservatorio di Monte Palomar a San Diego (Stati Uniti d’America).

1951 – A Roma viene beatificato Papa Pio X.

1951 – Si tengono le elezioni per l’Assemblea regionale siciliana.

1954 -.Antonio Carrelli viene eletto presidente della RAI (resterà in carica fino al 4 gennaio 1961).

1956 – Abolizione della terza classe dalle ferrovie europee.

1959 – Singapore ottiene la sua carta costituzionale dai britannici.

1968 – Valerie Solanas attenta alla vita dell’artista Andy Warhol e del suo compagno di allora Mario Amaya.

1968 – Martin Luther King Jr. e la Southern Christian Leadership Conference organizzano la Poor People’s March verso Washington per reclamare l’aumento del salario minimo a favore delle classi meno abbienti.

1969 – La serie televisiva di fantascienza Star Trek trasmette il suo ultimo episodio della serie originale, dopo essere stata cancellata dalla NBC. Il telefilm aveva debuttato l’8 settembre 1966.

1972 – I Pink Floyd pubblicano l’album Obscured by Clouds, colonna sonora del film francese La Vallée.

1977 – Roma: Emilio Rossi, vicedirettore de Il Secolo XIX viene ferito in un attentato ad opera delle Brigate Rosse.

1979 – In Italia si svolgono le elezioni politiche

1980 – Antonio Chionna, appuntato Carabiniere, viene ucciso durante un attentato terroristico a Martina Franca (TA).

1990 – Si svolgono in Italia i referendum abrogativi in merito a: Disciplina della caccia, Accesso dei cacciatori a fondi privati, Abrogazione dell’uso dei pesticidi nell’agricoltura. Il quorum non viene raggiunto in nessun quesito.

1992 – In Italia scoppia il caso Sanitopoli: indagati oltre 300 medici, si fa il nome di Bettino Craxi.

1992 – Giorgio Napolitano viene eletto presidente della Camera dei deputati al 5º scrutinio con 360 voti durante l’XI legislatura (rimane in carica fino alla fine anticipata della legislatura, nel 1994).

2000 – Nasce il movimento politico Lista Di Pietro-Italia dei Valori, ad opera di Antonio Di Pietro.

2005 – Iniziano le trattative per l’adesione dell’Ucraina al progetto Galileo

2017 – Incidente a Torino in Piazza San Carlo: oltre 1500 i feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

2018 – In Guatemala erutta il Volcán de Fuego causando la morte di 75 persone.