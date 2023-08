Amanda Knox è incinta: diventerà mamma per la seconda volta

Amanda Knox ha annunciato la nuova gravidanza attraverso un post pubblicato sui propri canali social: è il secondo figlio

Amanda Knox è di nuovo incinta e diverrà mamma per la seconda volta.

L’americana, finita in carcere e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007, è in attesa del secondo figlio.

L’annuncio di Amanda Knox sui social

E’ stata lei stessa ad annunciarlo con una foto su Instagram in cui mostra il pancione. “Post di ritorno al passato o… Nuova bimba?!” le ha chiesto un follower. “Nuovo!” ha risposto lei che è già madre di una bambina, Eureka Muse Knox-Robinson, avuta nel 2022 dal marito Christopher Robinson.