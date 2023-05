Ambiente, Fare verde Vittoria incontra le scuole

Ieri il primo appuntamento all’Istituto comprensivo F. Traina. L’obiettivo dell’azione informativa è quello di educare al contenimento dei rifiuti e mettere in atto interventi finalizzati al riciclo

VITTORIA (RG) – Sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell’ambiente, della natura, con particolare riferimento alla realtà locale della città di Vittoria. I volontari di Fare verde Vittoria, l’associazione ambientalista della città ipparina, stanno incontrando, anche quest’anno, gli studenti delle scuole primarie del territorio, con una serie di conferenze /dibattito su tematiche eco-ambientali.

Già ieri – lo faranno anche martedì 16 maggio – i volontari dell’associazione hanno incontrato gli alunni delle prime classi scuola primaria e i loro genitori presso l’Istituto comprensivo ‘F. Traina’ di Vittoria, a cui si aggiungeranno due uscite sul territorio per una percezione diretta della realtà locale. “Invitati dalle docenti e grazie alla consueta disponibilità del dirigente scolastico – sottolineano i volontari – vogliamo dare il nostro contributo da un interessante progetto elaborato dalle insegnati ‘Mare una famiglia da salvare’. Ciò rappresenta l’occasione per ricordarci che nell’interesse di tutti abbiamo l’obbligo di rispettare l’ambiente e la natura che ci circonda per sperare in un mondo migliore e pulito. Ringraziamo calorosamente tutti i dirigenti scolastici e le insegnanti, nelle varie scuole cittadine che dimostrano grande disponibilità e sensibilità, nel diffondere una genuina cultura ecologista”.

L’azione informativa di Fare verde, riconosciuta dal ministero dell’Ambiente, ha proprio l’obiettivo di educare al contenimento dei rifiuti e mettere in atto interventi finalizzati al riciclo degli stessi: la cultura ambientale “si fa attraverso esempi concreti comportamentali rispettosi del territorio e della natura e – evidenziano ancora i volontari – tale cultura si interiorizza parlandone, discutendone, esaminandone insieme vantaggi pratici e doveri morali”.

I volontari di Fare verde, sono certi che per crescere ci vuole una educazione costante, capillare, iniziando dagli alunni che rappresentano il futuro della nostra società, delle famiglie, della scuola, di chi ci amministra, per acquisire consapevolezza e coscienza civile. Le conferenze promosse da Fare verde Vittoria, nelle scuole, sono l’occasione per informare gli alunni ma anche le loro famiglie, sulle possibilità di riduzione dell’eccessiva quantità di rifiuti che invadono le nostre città, i mari, le nostre campagne. Ovviamente i volontari dell’associazione sono operativi anche sul territorio con una serie di iniziative di ripulitura: qualche settimana fa, per esempio, hanno tentato, insieme a diversi cittadini e altre associazioni, di accendere i riflettori sul centro sportivo ‘Francesco Raffa’, con una simbolica bonifica.

L’area è in stato d’abbandono e iniziative come queste hanno l’obiettivo di sollecitare chi di dovere alla cura della città.