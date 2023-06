Amministrative, riaperti seggi nei 4 Comuni al voto per ballottaggio

I seggi di chiuderanno alle 15 di oggi. Poi lo spoglio.

Seggi riaperti questa mattina, dalle 7, per l’ultima giornata di voto, nei quattro comuni della Sicilia per il turno di ballottaggio per le amministrative. La sfida principale a Siracusa, unico capoluogo al secondo turno; al voto anche Acireale (Catania), Aci Sant’Antonio (Catania) e Piazza Armerina (Enna).

Gli elettori sono in totale 186.040. I seggi di chiuderanno alle 15 di oggi. Poi lo spoglio. Affluenza sempre in calo anche nei quattro comuni della Sicilia in cui si vota anche oggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Alle 19 aveva votato il 22,78% degli aventi diritto, con una flessione del 12,26% rispetto alle precedenti consultazioni in cui si era registrata un’affluenza del 35,64%.