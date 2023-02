Amministrative Sicilia, Conte: “M5S è forza del campo progressista. Ci saremo al voto”

La promessa dell'ex premier, presente oggi alla marcia antimafia di Casteldaccia: "Per le Amministrative in Sicilia lavoreremo a progetti concreti".

L’ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rivendica la posizione centrale del Movimento nel panorama politico siciliano, definendolo come “la forza del campo progressista”.

Il leader pentastellato è intervenuto rispondendo alle domande dei giornalisti durante la sua partecipazione alla marcia antimafia in programma oggi a Casteldaccia, in provincia di Palermo.

Amministrative Sicilia, Conte: “Lavoreremo a progetti concreti”

Sull’esistenza di un campo progressista in Sicilia dopo lo “smembramento” dell’accordo PD-M5S avvenuto poche prima delle scorse Elezioni Regionali nell’Isola, Conte ribadisce come il partito grillino sia “una forza che porta avanti una rivoluzione per quanto riguarda la giustizia ambientale e la giustizia sociale. Quindi, noi in quel campo ci siamo ma per le azioni che facciamo, non perché ci siamo autoproclamati progressisti“.

L’ex premier volge poi lo sguardo alle prossime elezioni Comunali che si terranno in Sicilia in primavera e che vede importanti Comuni al voto, tra i quali la città di Catania: “Vedremo alle amministrative come potere lavorare per progetti territoriali, politici, solidi e concreti”, ha sottolineato.

Conte su Governo: “Più draghiano di Draghi”

Giuseppe Conte si è poi soffermato sul lavoro finora svolta dal Governo Meloni, giudicato a suo dire insufficiente: “La politica di questo Governo è inadeguata, in economia è più draghiana di Draghi”.

E ancora: “Ma Meloni e il suo vice Salvini non erano quelli delle politiche espansive? Non dovevano voltare pagina per l’austerità? Questo è il Governo tecnico più tecnico e più ragionieristico che esista”.