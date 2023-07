Anas Sicilia, aggiudicate gare per oltre 250 milioni di euro: i lavori previsti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'esito del bando di gara finalizzato per dei lavori di collegamento in Sicilia. Ecco gli interventi.

Attraverso una nota ufficiale, Anas Sicilia ha annunciato l’aggiudicazione di due gare per interventi di realizzazione di lavori relativi ai collegamenti nell’Isola. Complessivamente, le risorse economiche messe sul piatto saranno superiori a 250 milioni di euro. Ecco quali sono i lavori e dove verranno effettuati.

Il primo intervento

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato l’esito del bando di gara finalizzato ai lavori di realizzazione del tratto finale della Strada Statale Licodia Eubea-Libertinia, dalla fine della Variante di Caltagirone all’innesto con la Strada Statale 117bis presso bivio Gigliotto, attraversando i territori comunali di San Michele di Ganzaria e Piazza Armerina.

Gli investimenti

L’appalto prevede un investimento complessivo pari a quasi 220 milioni di euro, dei quali 170 per lavori (comprensivi di 10 milioni per oneri relativi alla sicurezza e 375 mila euro destinati al monitoraggio ambientale), 26 milioni per somme a disposizione dell’amministrazione e 24 per oneri di investimento.

La gara è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa.

La durata dei lavori

La durata dei lavori è fissata in 1.460 giorni, comprensivi di 175 giorni per andamento stagionale sfavorevole, a decorrere dalla data di consegna all’impresa aggiudicataria.

È risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Infratech Consorzio Stabile Scarl, Infram srl, Eurosaf srl, Conpat Scarl, Manelli Impresa srl, Amec srl, Fenix Consorzio Stabile Scarl, Linera Costruzioni srl, La Rocca Società Coperativa e Socotec Italia srl quale operatore indicato per il servizio di monitoraggio ambientale.

Il secondo intervento

Sempre sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato l’esito del bando di gara finalizzato ai lavori di realizzazione del primo lotto della Variante di Alcamo, ovvero il collegamento tra il km 2,370 della Strada Statale 119 “Di Gibellina” e il km 331,500 della Strada Statale 113 “Settentrionale Sicula”.

Gli investimenti

L’appalto prevede un investimento complessivo pari a 33 milioni di euro, dei quali 242 mila euro destinati al monitoraggio ambientale e 93mila euro destinati al monitoraggio geotecnico.

La gara è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa.

La durata dei lavori

La durata dei lavori è fissata in 730 giorni, comprensivi di 60 giorni per andamento stagionale sfavorevole, a decorrere dalla data di consegna all’impresa aggiudicataria. È risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Fegotto Costruzioni srl, Viastrada srl, Ausilio spa, Biogramm Società Cooperativa, per la realizzazione dei lavori, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Lav srl, Geomonitor srl, Meccanicaingegneria Laboratori srl per il servizio di monitoraggio ambientale e Indagini Strutturali srl per il servizio di monitoraggio geotecnico