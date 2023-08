Ance Catania: “Regione liquida le imprese, boccata d’ossigeno per tutti”

Il plauso dell'associazione dei costruttori etnei non appena appresa la notizia da parte dell'assessore al ramo Alessandro Aricò

Boccata d’ossigeno per le aziende edili in attesa dei pagamenti da parte della Regione Siciliana: plauso di Ance Catania – l’associazione dei costruttori etnei – non appena appresa la notizia da parte dell’assessore al ramo Alessandro Aricò.

Il presidente Fresta: “A cascata ne beneficeranno tutti”

“Un grazie – sottolinea il presidente Ance Catania Rosario Fresta – va al dirigente generale Salvatore Lizzio e ai funzionari dell’assessorato Infrastrutture e Mobilità che, così come annunciato da una nota inviata dalla Regione Siciliana, hanno sospeso le ferie in queste giornate a cavallo di Ferragosto, per liquidare i pagamenti nei confronti di enti pubblici e aziende private, tra cui quelli destinati al Cas, Consorzio Autostrade siciliane”.

“A cascata – spiega – ne beneficeranno tutti, soprattutto i dipendenti delle imprese chiamate in causa e le loro famiglie. Un ringraziamento va anche all’assessore Aricò che, su continue sollecitazioni da parte di Ance, si è reso sempre disponibile e aperto al dialogo. La liquidità è una priorità per noi e per tutti, a garanzia della continuità e della qualità del lavoro, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, tra caro-materiali, inflazione e aumento dei tassi d’interesse da parte delle banche”.