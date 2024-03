Antonello Venditti, 40 anni di “Cuore”: due live a Catania e Palermo

Sono già disponibili le prevendite per gli spettacoli

PALERMO – Antonello Venditti celebra il 40ennale del suo album capolavoro “Cuore” con un grande progetto live: “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”.

Uno spettacolo imperdibile che arriverà in Sicilia con due date in programma per l’estate 2024: il 29 agosto a Catania – Villa Bellini per la rassegna Sotto il vulcano fest (organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest) e il 31 agosto a Palermo – Velodromo Paolo Borsellino all’interno del cartellone del Dream Pop Fest PAlermo (organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo).

Le prevendite per le due date sono già disponibili dal 7 marzo, su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e circuiti abituali. Dopo l’anteprima, già sold out, all’Arena di Verona il 19 maggio, e le tre date alle Terme di Caracalla il 18, 19 e 21 giugno, “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, da luglio a settembre diventerà un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari.

“Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale. “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” è prodotto e organizzato da Friends and Partners.