Antonino Agostino, l’agente ucciso dalla mafia assieme alla moglie incinta 34 anni fa

A Palermo il ricordo di un omicidio di mafia tra i più atroci della storia, che portò alla morte due giovani sposi.

La città di Palermo e la Sicilia intera ricordano l’agente scelto Antonino Agostino e la moglie Ida Castelluccio, vittime di mafia e uccisi da Cosa nostra il 5 agosto 1989: diverse le commemorazioni.

Antonino Agostino e Ida Castelluccio, il ricordo delle vittime di mafia

Sono trascorsi da ben 34 anni da quando la mafia siciliana ha portato a termine uno dei suoi omicidi più efferati. Come per tanti atroci delitti di questa natura, dopo anni sono ancora molti i misteri sulla dinamica della morte e gli effettivi mandanti.

Quel lontano 5 agosto del 1989 Antonino Agostino, agente in servizio al commissariato di San Lorenzo a Palermo, si trovava a Villagrazia di Carini con la moglie Ida Castelluccio, incinta di due mesi. Si stava recando alla festa della sorella. A quella festa, che tra l’altro sarebbe stata la felice occasione per comunicare la notizia della gravidanza a parenti e amici, i due non ci sono mai arrivati. Un sicario a bordo di una motocicletta avrebbe iniziato a sparare improvvisamente, colpendo e uccidendo i coniugi.

Il disperato tentativo di Agostino di salvare la giovane moglie facendole da scudo, purtroppo, si è rivelato inutile. La donna morì, assieme a quella vita che portava in grembo, poco dopo il ricovero in ospedale. “Io lo so chi siete”, sarebbero state le sue parole di fronte agli assassini. Per mesi si parlò di omicidio per motivi passionali, ma la verità è emersa: si trattava di un omicidio di mafia.

Le commemorazioni

Di seguito il programma per la commemorazione dell’Agente Scelto Antonino Agostino e della moglie Ida Giovanna Castelluccio nel 2023:

Ore 9 davanti alla stele commemorativa ubicata a Carini , lungomare Cristoforo Colombo, nei pressi del civico 629, è prevista la deposizione di una corona di alloro:

, lungomare Cristoforo Colombo, nei pressi del civico 629, è prevista la deposizione di una corona di alloro: A seguire nella Cappella di San Michele Arcangelo della Caserma Lungaro in via Agostino Catalano 26 sarà celebrata la Santa Messa in suffragio.

Foto da Facebook – Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Lentini