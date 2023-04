Anziana trovata morta in casa: ” Uccisa dopo una lite con i vicini”

Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia

La morte di Rosa Gigante, 72enne trovata riversa sul pavimento di casa in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura, a Napoli, è avvolta nel mistero. A quanto sembra dalle prime ricostruzioni della vicenda, a causare il suo decesso potrebbe essere stata una lite tra vicini di casa.

Accertamenti in corso

Rosa, incensurata e prossima a compiere 73 anni abitava in un appartamento al primo piano all’interno di un complesso di case su due piani. Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia. Tra le ipotesi prese in considerazione, in attesa della versione ufficiale, si susseguono le voci che riconducono il decesso a una causa violenta, forse una lite. Intanto davanti casa della donna si è radunata una folla di curiosi, composta soprattutto di donne.