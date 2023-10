Anziano disperso a Ragalna, tecnici Soccorso Alpino lo ritrovano in una zona impervia

L'uomo, che si presentava in buone condizioni di salute, è stato prontamente affidato ai familiari presenti sul posto

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 26 ottobre) per la ricerca di un anziano allontanatosi da casa, nella zona della “Rocca” alla periferia del comune di Ragalna, a ridosso di una zona boschiva.

L’allarme lanciato dai familiari

Non essendo rientrato a casa, i familiari dell’anziano signore hanno dato immediatamente l’allarme, riuscendo sempre a mantenere i contatti telefonici con il parente, che però non riusciva a ritrovare la via di casa.

L’intervento delle squadre di ricerca

Le squadre di ricerca, composte dai tecnici del CNSAS, dal SAGF della Guardia di finanza, dai carabinieri, dalla polizia municipale del Comune di Ragalna, dai volontari della locale Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco, hanno ritrovato l’uomo in una zona impervia vicino alla sua abitazione, dopo alcune ore di ricerca.

L’anziano, che si presentava in buone condizioni di salute e per il quale non è stata necessaria assistenza sanitaria, è stato affidato ai familiari presenti sul posto.