Paura ad Adrano: anziano colpito da malore, vigili del fuoco lo salvano

Momenti di paura, questo pomeriggio, ad Adrano per un anziano di 84 anni, colpito da un infarto: provvidenziale intervento dei pompieri

L’uomo è caduto improvvisamente a terra, privo di sensi, dopo essere uscito dall’ufficio Postale.

È stata la squadra dei Vigili del Fuoco del vicino distaccamento, in transito in quel momento da lì a prestare subito i primi soccorsi all’anziano praticando un lungo massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

L’anziano si è ripreso ed è stato trasportato in ospedale

L’anziano si è poi ripreso grazie alle manovre di rianimazione e consegnato al personale sanitario appena arrivato. L’84enne, che cadendo a terra ha riportato una ferita alla testa, è stato trasportato in ospedale per le necessarie cure.