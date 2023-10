Paura per anziano scomparso, ritrovato in mare in stato di ipotermia

Preoccupazione per l'anziano di Marsala, uscito per andare a pescare e non rientrato in casa.

Momenti di preoccupazione per un anziano di 78 anni di Marsala, uscito per una battuta di pesca e scomparso: per fortuna è stato trovato, seppur in ipotermia, davanti alla costa di Petrosino.

Per l’uomo è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Anziano scomparso ritrovato in ipotermia a Petrosino

Secondo una prima ricostruzione, il 78enne non sarebbe rientrato a casa dopo essere uscito per andare a pescare. Fortunatamente, una guardia giurata avrebbe visto il corpo dell’anziano galleggiare in acqua a Petrosino e l’avrebbe soccorso. Era in ipotermia, ma fortunatamente ancora in vita.

In seguito all’intervento dei sanitari del 118, l’uomo è stato trasferito in ospedale. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti di rito.

Immagine di repertorio