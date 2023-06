Arisa, dito medio a Paola Iezzi su Instagram: “Hai 50 anni, dovresti crescere”

Botta e risposta tra Arisa e Paola Iezzi: la cantante ligure ha replicato alle dichiarazioni della collega, madrina al Roma Pride

Scoppia la polemica tra Arisa e Paola Iezzi del duo “Paola & Chiara”.

Alla cantante ligure, infatti, che si era espressa con toni distesi nei confronti della premier Giorgia Meloni in merito al rapporto tra il capo di governo e la comunità LGBTQ+, non sono andate giù le esternazioni della collega, presente al Roma Pride come madrina d’eccezione.

“Non mi sento di recriminare Rosalba per quello che ha fatto o detto, gli artisti vivono spesso nella paura di non lavorare e non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo – ha detto Paola ai giornalisti – Secondo me esistono questioni più importanti della sua uscita infelice”. E ancora: “Penso che lei abbia subito anche l’essere discriminati e questo lascia traumi che ti porti dentro – ha proseguito -. Le paure sono il nostro grande deterrente e bisogna combatterle”.

La replica di Arisa a Paola Iezzi con il dito medio

Dichiarazioni a cui Arisa ha risposto in maniera molto piccata su Instagram: “Mi dispiace tantissimo sentire questo video e vederti parlare così di me – ha detto la cantante rivolgendosi direttamente a Paola Iezzi -. Senza cercare di mettere una buona parola tra me e la comunità LBGTQ+. Invece tu sicuramente ti sarai presa dei bellissimi applausi, mentre infamavi un’altra collega e dicevi delle cose che secondo me non sono vere, non sono reali. Ho paura di non lavorare? No… tesoro mio, forse tu hai paura di non lavorare – ha continuato nel suo discorso – Ecco perché sei schiava di certe cose. Se mi incontri per strada – prosegue -, non mi salutare. Perché a me l’ipocrisia mi fa schifo, a me la gente ipocrita mi fa schifo. C’hai quasi 50 anni, ancora non hai imparato a vivere…”, conclude prima di congedarsi con un dito medio.