“Non comprare quelle case all’asta”, brutale aggressione a 66enne: 2 arresti

Due uomini – il randazzese Francesco Calanni Pileri e il catanese Carmelo Pino, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati per la brutale aggressione ai danni di un cittadino egiziano.

L’episodio è avvenuto lo scorso anno, nel mese di agosto. A eseguire gli arresti sono stati i militari dell’Arma della compagnia carabinieri di Randazzo, supportati dal personale del Nucleo Investigativo di Catania. A parlare della vicenda è stato il comandante della compagnia, il capitano Luca d’Ambrosio, che in un contributo video ha fornito una ricostruzione dei fatti.

Aggressione brutale a un egiziano, due arresti

Francesco Calanni Pileri e Carmelo Pino sono accusati dei reati di lesioni gravissime, tentata estorsione aggravata e danneggiamento seguito da incendio. La vittima è un cittadino egiziano, da anni residente in Italia, di 66 anni. Calanni Pileri è il presunto mandante dell’aggressione, Pino, invece, avrebbe reclutato personalmente i “picchiatori” del 66enne.

Pare che l’intento dei due pregiudicati fosse intimidire la vittima per costringerla a non acquistare all’asta una serie di stabili che un tempo erano stati proprietà di Calanni Pileri e attualmente in stato di pignoramento. Il cittadino egiziano sarebbe stato aggredito da due soggetti, picchiato a mani nude, minacciato di morte e infine lasciato a terra agonizzante.

Le indagini avviate dopo la denuncia dell’episodio hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di assicurare alla giustizia i due presunti responsabili. Al malcapitato egiziano sarebbero state necessarie diverse settimane di cure per guarire dalle ferite riportate in seguito al terribile gesto di violenza subìto per futili motivi.

