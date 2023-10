A soli 15 anni già pusher con una serra di marijuana: arrestato a Ragusa

Diversa droga destinata allo spaccio trovata nell'abitazione della madre e anche in quella del padre del giovane ragusano.-

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Ragusa, nell’ambito di controlli, hanno arrestato un 15enne ragusano per produzione e possesso di droga ai fini di spaccio.

Il ragazzino si trova nel centro di prima accoglienza di Catania, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Arrestato 15enne per droga a Ragusa

Lo scorso sabato sera, i militari di pattuglia hanno notato un gruppo di tre ragazzi che si aggiravano con fare guardingo nei pressi della fermata degli autobus di piazza Zama. I tre, tenuti costantemente d’occhio dai militari, sono entrati all’interno di un’abitazione per poi uscirne solo in due dopo pochi minuti. La pattuglia, insospettita dai movimenti, hanno proceduto al controllo dei due e trovato indosso a uno di essi circa 9 grammi di hashish, motivo per il quale è stato segnalato alla competente autorità amministrativa.

Quest’ultimo, peraltro, sprovvisto di documenti, ha dichiarato di averli dimenticati proprio nell’abitazione da cui era uscito, nella camera di un suo “amico” di cui però non conosceva il nome. Vista la circostanza insolita, i militari hanno esteso il controllo anche all’abitazione. All’interno vi erano una donna e suo figlio di 15 anni: quest’ultimo, alla vista dei militari, sarebbe corso in preda al panico in un’altra stanza cercando di nascondere un piccolo astuccio.

Fermato dagli operanti e recuperato il contenitore, che nella concitazione era stato nascosto sotto una poltrona, gli operatori hanno confermato che all’interno vi erano due panetti di circa 20 grammi l’uno di hashish. Controllata poi la cameretta del quindicenne, all’interno della cassettiera, sono stati trovati oltre a 4 coltelli intrisi di droga, diverso materiale per il confezionamento e due dosi di hashish già confezionate.

Il secondo controllo

Approfondendo i controlli, i carabinieri hanno scoperto che i genitori del ragazzo erano separati e che avevano la custodia congiunta del figlio, che prevedeva che il quindicenne rimanesse con la mamma solo nel fine settimana. I militari, in considerazione quindi che il minore permanesse a casa del padre gli altri giorni della settimana, hanno di estendere le verifiche anche a quest’ultimo domicilio. Proprio in questa abitazione, nella cameretta del quindicenne i militari hanno trovato una “growbox” per la coltivazione indoor di piante, completa di impianto temporizzato di illuminazione, riscaldamento e ventilazione, contenente all’interno 4 piante di marijuana della lunghezza di circa 30 centimetri. Inoltre, controllando anche la restante parte della camera del ragazzo, all’interno dell’armadio, sono stati trovati tre barattoli, contenenti in totale circa 70 grammi di marijuana, già trattati e pronti o per consumati, verosimilmente diretti al successivo spaccio.

In ragione della droga, degli strumenti per la produzione e il confezionamento, il quindicenne è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ristretto nel centro di prima accoglienza di Catania.