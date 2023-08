Ai domiciliari ma si aggira in stazione a Catania: arrestato 53enne

Il controllo della Polfer ha portato all'arresto dell'uomo, pluripregiudicato.

La Polizia ferroviaria di Catania, a seguito dell’intensificazione dei controlli predisposti nella locale stazione per il periodo estivo, ha eseguito l’arresto di un italiano di 53 anni, pluripregiudicato, gravato di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Catania.

L’arresto della Polizia ferroviaria a Catania

La presenza dell’uomo nei pressi di un varco esterno della stazione etnea ha destato sospetto negli agenti della Polfer in quanto, qualche giorno prima, il 53enne, già noto per precedenti episodi delittuosi, durante un controllo era risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari.

Era stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di evasione, con contestuale richiesta di valutazione di aggravamento della misura detentiva. L’ennesima presenza dell’uomo in stazione, dopo pochi giorni, ha fatto sì che i poliziotti lo sottoponessero nuovamente a un controllo da cui è emerso che la Procura della Repubblica di Catania aveva emesso un ordine di carcerazione dopo il decreto di sospensione della detenzione domiciliare disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Catania.

Pertanto, in esecuzione della misura, il 53enne è stato arrestato e condotto in carcere per espiare circa 8 mesi di pena detentiva.