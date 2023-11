Dopo l’arresto di Turetta si attende l’estradizione, i tempi previsti

Filippo Turetta, il giovane arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin, potrebbe arrivare in Italia tra qualche giorno

Filippo Turetta, il giovane arrestato in Germania per l’omicidio di Giulia Cecchettin, potrebbe arrivare in Italia tra qualche giorno. Secondo le procedure previste dal mandato di arresto europeo (mae), emesso dalle autorità giudiziarie italiane, la Germania dovrà adottare la decisione finale sull’esecuzione del mandato entro 60 giorni dall’arresto.

I tempi per l’estradizione di Turetta

Entro 48 ore il magistrato tedesco dovrà confermare l’arresto. Se Turetta acconsentirà alla consegna, la decisione è presa entro 10 giorni. Il ricercato, prevedono le norme, deve essere consegnato il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità incaricate, al massimo entro 10 giorni dalla decisione finale relativa all’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

Fonti a conoscenza delle procedure, interpellate dall’Adnkronos, sottolineano che, “essendo le evidenze contro Turetta così eclatanti, è prevedibile che la consegna avverrà in tempi molto rapidi”.